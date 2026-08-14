Ndour: "Bello davani ai nostri tifosi. L'Italia? Sarebbe bellissimo"

Ndour: "Bello davani ai nostri tifosi. L'Italia? Sarebbe bellissimo"FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:37News
di Redazione FV

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, ai microfoni di SportMediaset, ha commentato la vittoria per 4-1 contro il Benevento: "Sicuramente è stato bello tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Questa è l'unica coppa che possiamo giocare quest'anno, abbiamo trovato il gol alla prima occasione. Siamo una squadra giovane dobbiamo sicuramente cercare di seguire il tecnico. Porta tante idee moderne e un calcio offensivo, credo che i gol e le azioni prodotte vengano dalle richieste del mister. Nazionale? Per me sarebbe una bellissima cosa: se uno si impegna, le cose belle arrivano".