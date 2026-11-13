Hojbjerg ma anche Palinha: le idee per gennaio di Paratici secondo TMW
La sosta per le Nazionali rappresenta un'occasione importante per la Fiorentina per iniziare a programmare il mercato di gennaio. Come riportato da TMW, il direttore sportivo Fabio Paratici è già al lavoro per individuare i rinforzi necessari alla squadra di Paolo Vanoli, con una priorità ben precisa: l'arrivo di un centrocampista capace di garantire equilibrio e protezione alla difesa.
Durante l'estate la Fiorentina aveva provato a portare a Firenze Joao Palhinha, centrocampista portoghese poi trasferitosi dal Tottenham al Benfica per circa 20 milioni di euro, bonus compresi. Per gennaio, invece, il nome in cima alla lista viola sarebbe quello di Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente al Marsiglia e particolarmente apprezzato da Paratici. L'operazione si presenta però complicata. Il capitano del club francese non sarebbe intenzionato a lasciare Marsiglia, mentre sul giocatore esiste anche una certa concorrenza. Le difficoltà economiche dell'OM potrebbero comunque aprire uno spiraglio per una trattativa.
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