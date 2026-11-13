Bove a Le Iene: "Molti ricordano il Fiorentina-Inter di 2 anni fa. Ora..."

Ospite ieri sera del programma televisivo Le Iene, l'ex calciatore della Fiorentina Edoardo Bove ha parlato di ciò che gli accadde in un monologo: "In molti ricordano il 1° dicembre di 2 anni fa, quando al diciassettesimo minuto di Fiorentina-Inter il mio cuore si è fermato. Di quel giorno non ricordo nulla, ma se posso essere qui a raccontarlo è perché un primo intervento tempestivo mi ha salvato la vita. So di aver avuto tanta fortuna e da allora ho provato a trasformarla in un'opportunità per me stesso ma anche per gli altri.

Nei 15 mesi fuori dal campo ho scoperto che nonostante l'arresto cardiaco sia tra le cause principali di morte, noi ne sappiamo ancora troppo poco e spesso non ricordiamo neanche a quale numero chiedere aiuto, l'112. Ho ascoltato le storie di tanti genitori che hanno perso i loro figli in un campo o per la strada, perché 20 secondi possono fare la differenza e la nostra vita dipende dalla preparazione di chi abbiamo intorno. Per questo ho prestato il mio nome e le mie energie per una proposta di legge che promuove la formazione di primo soccorso nelle scuole. Siamo al rettilineo finale.

Oggi dopo 15 mesi sofferti lontani dal campo, in cui provavo perfino un po' di invidia a vedere un bambino calciare un pallone, sono tornato a giocare. Ma è tutto diverso, perché ho capito che nel torneo della vita ci sono partite più importanti da giocare, che possiamo vincere solo insieme".