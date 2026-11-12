Futuro di Dodo un rebus. TMW: "A gennaio addio, altrimenti tratta il rinnovo"

Doveva lasciare Firenze in estate e alla fine è rimasto in viola, il futuro di Dodô, però, continua a essere un rebus. Ne scrive oggi TMW spiegando come il terzino brasiliano, classe 1998, ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione con la Fiorentina, collezionando appena 181 minuti complessivi. Neppure il ritorno di Paolo Vanoli in panchina ha cambiato sensibilmente la situazione: per lui soltanto 46 minuti, distribuiti in tre apparizioni a gara in corso. Una condizione che alimenta inevitabilmente gli interrogativi sul suo futuro.

La trattativa per il rinnovo che non ha prodotto l'intesa sperata. Il brasiliano è così scivolato ai margini del progetto tecnico, pur mantenendo rapporti cordiali con la dirigenza viola. Tra la società e l'entourage del calciatore, infatti, non è mai venuta meno la disponibilità a cercare una soluzione condivisa. La priorità in vista del mercato di gennaio è trovare una nuova destinazione al terzino brasiliano, permettendogli di ritrovare continuità e alla Fiorentina di incassare una cifra dalla sua partenza. Ma lo scenario potrebbe cambiare qualora non dovessero arrivare proposte concrete. In quel caso, infatti, non sarebbe da escludere nemmeno un'ipotesi a sorpresa: il rinnovo del contratto. Il club viola vuole evitare di perdere il giocatore a parametro zero, convinto di poter ancora ricavare una somma importante da un'eventuale cessione.