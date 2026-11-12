Italia, Mancini: "Ora dobbiamo vincere in Belgio. Vogliamo riscattarci"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai dopo il successo per 3-1 nel match di Nations League contro la Francia: "Grande prestazione da parte nostra, sono molto felice per i ragazzi e spero che la gente qui stasera si sia divertita. Il gol preso all'inizio sono cose che accadono, ma siamo rimasti tranquilli e abbiamo ripreso a giocare. Abbiamo meritato di vincere".

Le cose più belle? "Sono troppe, ma purtroppo ciò che conta e che dobbiamo andare a vincere in Belgio. C'è da lavorare, la strada è lunga e i ragazzi vogliono riscattare quello che è stato e arriveremo a un buon traguardo. Mi è piaciuto tutto. sarebbe potuta finire con una goleada dopo il loro primo gol, ma dopo un po' abbiamo ripreso a giocare e alla fine abbiamo vinto".