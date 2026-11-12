Italia-Francia è un trionfo azzurro: 3-1 targato Pio Esposito in Nations League

Italia-Francia è un trionfo azzurro: 3-1 targato Pio Esposito in Nations LeagueFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:45News
di Redazione FV

L'Italia lotta e alla fine vince 3-1 contro la Francia nella penultima giornata del girone di Nations League. Nel primo tempo apre le marcature Olise per i transalpini, sfruttando un erroraccio in impostazione di Donnarumma, ma verso il finire della frazione Pio Esposito riesce a trovare il pareggio con una zampata in area. Nel secondo tempo gli azzurri non mollano di un millimetro e si portano sul 2-1 con Frattesi dopo aver addirittura sbagliato un rigore con Sebastiano Esposito.

Chiude i giochi un gol su rigore di Pio Esposito. L'Italia balza così al primo posto del girone di Nations League anche se il Belgio ha solo un punto in meno, quindi tutto si deciderà nell'ultima sfida tra le due Nazionali.