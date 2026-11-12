Italia-Francia è un trionfo azzurro: 3-1 targato Pio Esposito in Nations League
FirenzeViola.it
L'Italia lotta e alla fine vince 3-1 contro la Francia nella penultima giornata del girone di Nations League. Nel primo tempo apre le marcature Olise per i transalpini, sfruttando un erroraccio in impostazione di Donnarumma, ma verso il finire della frazione Pio Esposito riesce a trovare il pareggio con una zampata in area. Nel secondo tempo gli azzurri non mollano di un millimetro e si portano sul 2-1 con Frattesi dopo aver addirittura sbagliato un rigore con Sebastiano Esposito.
Chiude i giochi un gol su rigore di Pio Esposito. L'Italia balza così al primo posto del girone di Nations League anche se il Belgio ha solo un punto in meno, quindi tutto si deciderà nell'ultima sfida tra le due Nazionali.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Il mercato prende ufficiosamente il via: la priorità della Fiorentina, i nomi e i difficili ritorni di fiamma
Copertina
FirenzeViolaMastantuono e l'equivoco sul bilancio: prima l'opzione per prolungare il prestito, poi la correzione. Il Real mantiene il controllo sul talento argentino
FirenzeViolaBeto pareggia con la sua Guinea-Bissau contro il Madagascar: l'attaccante viola esce al 91'
Lorenzo Di BenedettoDalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com