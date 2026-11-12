Njie e il retroscena sul passato: "Stavo per andare all'AIK, poi arrivò il Torino"

Alieu Njie parla a fotbollskanalen direttamente dal ritiro della Svezia in vista della partita contro la Bosnia ed Erzegovina che potrebbe sancire il suo esordio in Nazionale. L'esterno della Fiorentina ha raccontato un retroscena legato al momento in cui arrivò in Italia: "Ero in prova con l'AIK. Ho giocato una partita di allenamento contro lo Stocksund e poi credo che ci fossero anche gli osservatori del Torino. La settimana successiva mi sono trasferito ma l'AIK mi aveva offerto un contratto per la loro Under 19. Ma quando è entrato in gioco il Torino, non avrei detto di no. Era Serie A. E la Serie A è importante".

Nonostante la scelta di trasferirsi in Italia, Njie non ha mai nascosto il proprio legame con l'AIK, squadra per cui fa il tifo: "L'AIK mi è sempre piaciuto. Ho sempre desiderato giocare nella loro accademia. Ho sempre ammirato i giocatori che ci hanno militato. Tornare un giorno? Sì, speriamo. Vedremo".

Nel corso dell'intervista, il calciatore ha svelato anche una curiosità legata al proprio nome "Di solito non mi chiamano Alieu. È una novità per me quando qualcuno mi chiama così. In Svezia, a casa, mi chiamano Eybie. È stata mia madre a iniziare quando ero piccolo. Era più semplice. 'AB' per Alieu Badara. Poi ho cambiato e scherzato un po' sul nome e ho trovato un modo leggermente più carino di dirlo, che non fosse solo AB".