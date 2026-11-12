Scaloni rinnova da CT dell'Argentina: avanti fino al Mondiale 2030

Lionel Scaloni e l'Argentina avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Federazione argentina, prolungando un accordo che sarebbe scaduto il prossimo dicembre. Una conferma che testimonia la volontà di dare continuità al progetto avviato dall'allenatore, protagonista della storica conquista del Mondiale 2022 in Qatar e del secondo posto nell'edizione del 2026. Scaloni guiderà dunque la nazionale sudamericana anche nella prossima rassegna iridata, in programma tra Spagna, Portogallo e Marocco, con alcune gare che si disputeranno anche in Argentina, Uruguay e Paraguay.

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Federazione argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, che durante una conferenza stampa ha espresso tutta la propria soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo: "Questo è un giorno davvero speciale per tutta la famiglia del calcio argentino. Annunciamo il rinnovo del contratto di Lionel Scaloni come commissario tecnico della nazionale argentina". Scaloni sarà dunque ancora per almeno 4 anni l'allenatore dell'Argentina e di Mastantuono.