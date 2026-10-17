La Fiorentina ai tifosi: "Franchi aperto dalle 13, si consiglia di arrivare con largo anticipo"

Come noto, domani allo stadio per Fiorentina-Como ci sarà il sold out, nella speranza di vedere un bello spettacolo, la sfida nella sfida tra i due talenti argentini Mastantuono e Paz e, per i tifosi viola, una vittoria della Fiorentina. Per questo il club, per evitare calca dell'ultim'ora ai tornelli consiglia i tifosi di arrivare in anticipo. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale:

"La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con il Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 13:00.

Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi. Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale".