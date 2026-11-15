Come sta andando Italiano al Besiktas? 4° in Turchia, bene in Europa League

Vincenzo Italiano ha deciso di ripartire dalla Turchia e TMW fa il punto sull'esperienza dell'ex tecnico della Fiorentina dopo la prima parte di stagione al Besiktas, club con cui ha firmato un contratto fino al 2028 da 6 milioni di euro a stagione più bonus. L'avventura a Istanbul è cominciata con risultati incoraggianti. In campionato il Besiktas occupa attualmente il quarto posto, a sei punti dalla capolista Galatasaray. La società ha messo a disposizione dell'allenatore rinforzi importanti, tra cui Dusan Vlahovic, attaccante già valorizzato da Italiano durante l'esperienza alla Fiorentina.

Le soddisfazioni maggiori, però, stanno arrivando dall'Europa League. Nonostante un ampio ricorso al turnover, la formazione turca ha raccolto 7 punti nelle prime quattro partite, piazzandosi momentaneamente all'ottavo posto, posizione che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale. Un percorso positivo che ha già conquistato i tifosi del Besiktas, pronti a dedicare un coro al loro nuovo allenatore.