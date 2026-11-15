Sarri a vedere il Figline: pizzicato sugli spalti del match contro il Poggibonsi

Sarri a vedere il Figline: pizzicato sugli spalti del match contro il PoggibonsiFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

Maurizio Sarri ha deciso di trascorrere parte del proprio tempo libero seguendo dal vivo una partita particolarmente significativa per il suo passato, in Toscana. L'allenatore dell'Atalanta è stato infatti avvistato allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi, dove ha assistito alla sfida tra i padroni di casa e il Figline.

A immortalare la presenza del tecnico toscano è stato Lorenzo Castelli, autore di uno scatto che testimonia la sua visita sugli spalti dell'impianto giallorosso, club di cui è presidente il figlio Nicolé.