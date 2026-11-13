FIGC, elezioni a rischio: scontro Galliani-Malagò. Da che parte sta la Fiorentina

Giornata decisiva per il futuro della FIGC, alle prese con le tensioni legate alle elezioni federali del prossimo 14 dicembre e TMW fa il punto della situazione. Il Tribunale Federale Nazionale è chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione incaricata di verificare le candidature alla presidenza, istituita il 2 novembre dal commissario straordinario Giovanni Malagò. Secondo Galliani, l'organismo presieduto dal generale Vincenzo Parrinello non avrebbe un fondamento statutario. Di diverso avviso la Federcalcio, che sostiene come la commissione svolga esclusivamente funzioni istruttorie, lasciando al segretario generale Marco Brunelli la decisione definitiva sull'ammissione delle candidature.

Anche un'eventuale sospensione della commissione non comporterebbe necessariamente lo stop alle procedure elettorali. Entro il 14 novembre dovranno essere pubblicate le candidature ammesse, ma potrebbero aprirsi ulteriori contenziosi sulla validità delle firme raccolte. Particolarmente delicata la posizione del Genoa, che avrebbe inizialmente sostenuto Galliani prima di revocare la propria adesione e appoggiare Malagò. Senza la firma rossoblù, quest'ultimo non raggiungerebbe le undici sottoscrizioni necessarie. Eventuali ricorsi potrebbero quindi provocare uno slittamento del voto, fermo restando il termine del 31 gennaio 2027 per eleggere il nuovo presidente.

In questo scenario assume rilievo anche la posizione della Fiorentina, che ha scelto di schierarsi ufficialmente dalla parte di Giovanni Malagò. Il club viola figura infatti tra le undici società di Serie A che sostengono la sua candidatura, insieme a Bologna, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese. Galliani può invece contare sull'appoggio di AIC e AIAC, che rappresentano complessivamente il 30% del peso elettorale, oltre alla vicinanza di Inter, Atalanta e Como.