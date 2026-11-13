Tutti pazzi per Varela del Monza. Il Napoli ci prova, la Juve ci pensa

Non c'è solo il Napoli su Gustavo Varela, attaccante del Monza prossimo avversario della Fiorentina. Il portoghese sta attirando l'interesse di tanti club in giro per l'Europa e per l'Italia tanto che secondo quanto riporta Tuttosport, anche la Juventus si sarebbe inserita con decisione nella corsa all'attaccante. Il quotidiano che i bianconeri vogliono dire la loro per il giovane attaccante del Monza che piace anche al Napoli e a diversi top club europei come Arsenal, Tottenham e Barcellona. L'operazione per gennaio appare complessa poiché il club brianzolo intende trattenerlo per la salvezza e valuta il cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro in vista della sessione estiva.

Il fattore chiave per il futuro del giocatore sarà la qualità del progetto sportivo proposto, secondo il quotidiano. Nel frattempo, l'attaccante resta concentrato unicamente sul Monza e sulla Nazionale portoghese.