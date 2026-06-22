FirenzeViola Esterni per la Fiorentina, Koleosho, Cancellieri e.. company: i nomi nella lista di Paratici

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La Fiorentina è alla ricerca di un pacchetto d'attacco tutto nuovo, soprattutto se dovesse partire Moise Kean. E mentre la dirigenza viola è in attesa di sviluppi sul centravanti (Mateo Pellegrino del Parma allertato in caso di addio dell'azzurro), la priorità è sugli esterni d'attacco.

Koleosho in pole

Il nome più caldo resta quello di Luka Koleosho. Un misto di culture (ha 4 passaporti) ed è un profilo tecnicamente adatto al 4-3-3 di Fabio Grosso, che può giocare su tutte e due le fasce nonostante la predilizione per la sinistra. In Nazionale ha fatto vedere le sue qualità e Paratici non ha nascosto che è un giocatore che piace. E infatti sta cercando un accordo con il Burnley, società che ne detiene il cartellino nonostante il prerstito al Paris Fc. La Fiorentina, conscia di dover fare tante operazioni, vorrebbe un prestito con riscatto, il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Insomma c'è da limare qualcosa m potrebbe essere proprio lui il primo acquisto viola.

Idea Cancellieri

Classe 2002, l'esterno destro della Lazio è destinato ad essere sacrificato per finanziare il mercato del club capitolino che come noto non può acquistare se non attravaerso le cessione. Il giocatore è in scadenza nel 2027, la cifra non sarà comunque troppo alta ed è per questo che l'entourage sta cercando una sistemazione. Tra le soluzioni anche la Fiorentina, vista la ricerca del ruolo, ma non mancano le possibilità in Grecia.

Un ritorno di Solomon

La Fiorentina ha però bisogno di colmare l'assenza di esterni, anche numericamente. Resta in piedi la possibilità di ridiscutere un nuovo prestito con il Tottenham (o un acquisto definitivo ma inferiore ai 10 milioni fissati per l'eventuale riscatto a giugno) di Manor Solomon. Le condizioni fisiche dell'israeliano hanno fatto fare un passo indietro dopo che l'impatto con il calcio italiano era stato ottimo. Un giocatore bravo nell'1 contro 1 e che porta in dote gol e assist ma che dopo l'infortunio aveva manifestato qualche limite. Il giocatore però si era inserito bene anche a Firenze (al Villarreal ad esempio aveva avuto problemi per la sua provenienza) e la sua bambina Emma è nata proprio nel capoluogo toscano.

Ultimo nome Noa Lang

A Napoli fa ritorno l'esterno olandese classe 99 Noa Lang che, acquistato l'estate scorsa, era stato mandato al Galatasaray che però non lo ha riscattato nonostante la vittoria del campionato. Il giocatore già in patria aveva vinto due scudetti con il Psv Eindhoven, facendo un po' anche da talismano. Allegri dovrà ora valutare se tenerlo ma, in caso di addio, la Fiorentina potrebbe farci un pensierino come ipotizzano alcuni quotidiani. Di sicuro c'è un asse Firenze-Napoli anche per Dodo.