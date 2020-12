D. COSTA, Triste di dover lasciare l'Atletico Madrid

Diego Costa saluta i tifosi dell'Atletico Madrid con un lungo post sul suo account Instagram. Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la risoluzione del contratto: "Sono triste per non poter più far parte di questa famiglia, ma felice di averne fatto parte. Qui ho vissuto momenti difficili, dai quali sono sempre risollevato grazie all'aiuto di medici, fisioterapisti e dei miei colleghi. E momenti felici che sono già nella mia memoria e in quella di tutti. Ma voglio dirvi che sono felice di aver potuto fare la storia e di aver messo il mio piccolo nome su quello di questo grande club. Qualcosa che ho sempre desiderato ma che non avrei mai immaginato potesse accadere. (...) Non voglio dire quello che dicono tutti quando lasciano un club. Quello di cui sarò uno in più. No. L'ho mostrato in campo, l'ho mostrato in ogni partita ... Sono già dell'Atleti".