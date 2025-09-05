Conference League, alle 18:00 il Rapid Vienna giocherà in amichevole con il Venezia

Oggi alle 16:39
di Redazione FV

Una settimana fa a Montecarlo la Fiorentina scopriva le sue avversarie nel maxi girone di Conference League (Qui le 6 squadre che affronteranno i viola). Tra queste anche il Rapid Vienna, con cui la formazione di Stefano Pioli giocherà la seconda gara di questa prima fase all'Allianz Stadion il 23 ottobre alle 18:45. Proprio nell'impianto austriaco oggi alle 18:00 i biancoverdi disputeranno un amichevole contro il Venezia, formazione neoretrocessa in Serie B. I viennesi sono primi in campionato dopo 5 giornate con 13 punti conquistati.