Conference League, alle 18:00 il Rapid Vienna giocherà in amichevole con il Venezia
FirenzeViola.it
Una settimana fa a Montecarlo la Fiorentina scopriva le sue avversarie nel maxi girone di Conference League (Qui le 6 squadre che affronteranno i viola). Tra queste anche il Rapid Vienna, con cui la formazione di Stefano Pioli giocherà la seconda gara di questa prima fase all'Allianz Stadion il 23 ottobre alle 18:45. Proprio nell'impianto austriaco oggi alle 18:00 i biancoverdi disputeranno un amichevole contro il Venezia, formazione neoretrocessa in Serie B. I viennesi sono primi in campionato dopo 5 giornate con 13 punti conquistati.
Pubblicità
News
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Le più lette
1 Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
4 Bonaventura, nostalgia d'Italia: si allena in Versilia e cerca squadra, altrimenti potrebbe smettere
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com