Pongracic verso FarOer-Croazia: "Sta a me dimostrare quanto valgo e sfruttare l'opportunità"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato dal ritiro della Nazionale della gara tra Croazia e Far Oer questa sera: "C’è una grande atmosfera tra noi, siamo molto motivati e vogliamo vincere entrambe le partite che abbiamo in questo periodo. Siamo venuti qui per i tre punti anche se le circostanze non sono quelle a cui siamo abituati, ossia il campo sintetico e il forte vento, ma dobbiamo adattarci e dare il massimo. Ogni partita e ogni minuto sono importanti per me. Sta a me impormi e dimostrare quanto valgo, spero di sfruttare l’opportunità".