Roberto Piccoli è tra gli acquisti più costosi del mercato estivo in Serie A

La sessione estiva di calciomercato si è da poco conclusa, e la Fiorentina è stata certamente tra le squadre più attive con l'intenzione di regalare a Stefano Pioli una rosa di valore in vista della stagione 2025/2026. Il nome di maggior rilievo su cui la dirigenza viola ha scelto di investire è senza alcun dubbio quello di Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 arrivato dal Cagliari per 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Piccoli non è stato però solamente l'acquisto più costoso del mercato della Fiorentina, ma anche tra i più costosi di tutta l'intera Serie A. Come riportato infatti sui propri canali social da Transfertmarkt, che ha stilato una lista dei giocatori più pagati dai club italiani in questo calciomercato, il nuovo attaccante viola è al quinto posto, contando solo la base fissa da 25 milioni, al pari di Lang, Wesley e Krstovic.