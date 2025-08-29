Sorteggi di Conference League: ecco chi affronterà la Fiorentina nel maxigirone del torneo
FINE SORTEGGIO
13:45 - La Fiorentina pesca SK Rapid (AUT), Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), AEK Athens (GRE), Sigma Olomouc (CZE) e Lausanne-Sport (SUI)
INIZIO SORTEGGIO
13:40 - Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, invece, ecco le date
Spareggi fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
13:35 - Il maxigirone si svolgerà in sei turni le cui date sono queste
1^ giornata: 2 ottobre 2025
2^ giornata: 23 ottobre 2025
3^ giornata: 6 novembre 2025
4^ giornata: 27 novembre 2025
5^ giornata: 11 dicembre 2025
6^ giornata: 18 dicembre 2025
13:30 - Dopo il sorteggio relativo alla fase campionato dell'Europa League, si tengono adesso le estrazioni valide per il maxigirone di Conference League. La Fiorentina occupa la prima fascia. Ecco tutte le fasce complete.
Fascia 1
Fiorentina (ITA)
AZ Alkmaar (NED)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Slovan Bratislava (SVK)
SK Rapid (AUT)
Legia Warszawa (POL)
Fascia 2
Sparta Praha (CZE)
Dynamo Kyiv (UKR)
Crystal Palace (ENG)
Lech Poznań (POL)
Rayo Vallecano (ESP)
Shamrock Rovers (IRL)
Fascia 3
Omonoia (CYP)
Mainz (GER)
Strasbourg (FRA)
Jagiellonia Białystok (POL)
Celje (SLO)
Rijeka (CRO)
Fascia 4
Zrinjski (ΒΙΗ)
Lincoln Red Imps (GIB)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Athens (GRE)
Aberdeen (SCO)
Drita (KOS)
Fascia 5
Breiðablik (ISL)
Sigma Olomouc (CZE)
Samsunspor (TUR)
Raków (POL)
AEK Larnaca (CYP)
Shkëndija (MKD)
Fascia 6
Häcken (SWE)
Lausanne-Sport (SUI)
Universitatea Craiova (ROU)
Hamrun Spartans (MLT)
Noah (ARM)
Shelbourne (IRL)
