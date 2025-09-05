Insigne pronto a tornare in Serie A, sull'ex Napoli c'è il pressing della Lazio

Il calciomercato estivo si è da poco concluso e mancano ancora quattro mesi all’apertura della sessione invernale di trattative, ma la Lazio, dopo il blocco sugli acquisti subito, è al lavoro per rafforzare la rosa e riportare in Serie A lo svincolato Lorenzo Insigne. La situazione attorno all'ex Napoli, accostato negli scorsi mesi anche alla Fiorentina, è ancora in via di definizione. Ci sono ancora tanti aspetti da discutere ma la voglia è quella di arrivare ad una fumata bianca.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si attenderà il rientro di Lotito nel weekend per discutere con l’agente dell’ingaggio e della durata del contratto ma chiaramente c’è la sensazione che questa possa essere il momento della verità. Il giocatore intanto potrebbe allenarsi in vista di gennaio ma non sarebbe da escludere anche una richiesta di tesseramento prima della finestra invernale di mercato.