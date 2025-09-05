Baroni indica la strada ai granata: "Voglio un Torino che giochi con ferocia"

(ANSA) - TORINO, 05 SET - "Dal 5-0 contro l'Inter abbiamo imparato che serve giocare con ferocia e determinazione, abbiamo fatto una gara pulita e con pochi falli: è questo il cambiamento che cerchiamo e che faremo": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, indica la strada per la stagione che è appena cominciata. "Ho un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni, da Casadei a Ilic e Ilikhan fino ai nuovi Anjorin e Asllani - ha spiegato ai microfoni di Sky - e sarà anche possibile vedere Simeone e Zapata giocare insieme in attacco".

In porta, invece, è arrivato Israel: "Ha iniziato questo percorso e ha caratteristiche diverse rispetto a Milinkovic-Savic, crediamo nelle sue qualità e gli daremo modo di crescere" ha concluso Baroni sull'estremo difensore prelevato dallo Sporting Lisbona. (ANSA).