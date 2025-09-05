Italia U21-Montenegro al via alle 18.15: Ndour resta titolare

Alle 18.15 fischio d'inizio per la gara di qualificazione agli Europei di categoria tra Italia e Montenegro, al Picco di La Spezia. Nella prima formazione di Silvio Baldini come ct Ndour resta titolare, panchina per Amatucci mentre Comuzzo come noto è tornato a casa il primo giorno di ritiro per problemi di salute.

talia Under 21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Baldini.

Montenegro Under 21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Djukanovic; Kostic. Ct: Rakojevic.