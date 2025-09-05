Italia, i convocati di Gattuso per l'Estonia: Maldini e Leoni tra i 4 in tribuna

vedi letture

Questa sera a Bergamo la nuova Italia di Gennaro Gattuso farà il suo esordio contro l'Estonia in un match valido per la terza giornata del girone di qualificazione al mondiale americano in programma la prossima estate. Il commissario tecnico azzurro ha annunciato i quattro giocatori non convocati per la sfida contro i baltici. A sedersi sulle tribune del Gewiss Stadium saranno Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Daniel Maldini. Oltre a loro assente sarà Scamacca che ieri ha lasciato il ritiro di Coverciano per un problema al ginocchio. Tra i convocati invece Moise Kean, che si giocherà il posto da titolare con Retegui. Di seguito i 23 convocati:

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori - Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.