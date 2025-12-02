Ottavi di Coppa Italia al via, alle 21 Juventus-Udinese: le formazioni ufficiali
Alle 21 prende il via il programma degli ottavi di Coppa Italia che prevede 6 gare da stasera a giovedì ed altre due a gennaio(tra cui Fiorentina-Como del 27/1) . La prima sfida sarà Juventus-Udinese, coi bianconeri che con qualche rotazione cercano continuità dopo i due successi in fila tra Bodo/Glimt e Cagliari, mentre l'Udinese, reduce dalla vittoria di Parma, ripropone un assetto simil-titolare
Queste le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cabal; David, Yildiz. A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Thuram, Openda, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Gueyé, Bayo, Bravo, Kabasele, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Scatragli - Palermo
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Giua
AVAR: Marini
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati