Ottavi di Coppa Italia al via, alle 21 Juventus-Udinese: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Alle 21 prende il via il programma degli ottavi di Coppa Italia che prevede 6 gare da stasera a giovedì ed altre due a gennaio(tra cui Fiorentina-Como del 27/1) . La prima sfida sarà Juventus-Udinese, coi bianconeri che con qualche rotazione cercano continuità dopo i due successi in fila tra Bodo/Glimt e Cagliari, mentre l'Udinese, reduce dalla vittoria di Parma, ripropone un assetto simil-titolare

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cabal; David, Yildiz. A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Thuram, Openda, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Gueyé, Bayo, Bravo, Kabasele, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Scatragli - Palermo
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Giua
AVAR: Marini