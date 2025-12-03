Tifo viola compatto: migliaia pronti a sostenere la Fiorentina a Reggio

Dalla serata di domenica tra i tifosi della Fiorentina prevale un forte spirito di unità e la crescente volontà di aiutare la squadra a uscire da una situazione estremamente complicata. Sui social e sul web si sono moltiplicati gli appelli al sostegno, al punto che molti hanno chiesto simbolicamente a Paolo Vanoli di aprire il Viola Park almeno per un allenamento, così da permettere ai tifosi di far sentire da vicino il proprio calore ai giocatori. Il supporto sarà comunque massiccio sabato a Reggio Emilia: l’intera Tribuna Nord, destinata agli ospiti, sarà gremita di sciarpe e bandiere viola. Anche gli ultras, pur contrari da sempre ai prezzi alti, hanno scelto di esserci: nonostante i 35 euro richiesti dal Sassuolo hanno deciso di derogare ai propri principi.

Il prezzo, infatti, questa volta passa in secondo piano. La Fiorentina ha bisogno del sostegno della propria gente, di un tifo capace di trascinare Kean e compagni. Per questo saranno in migliaia a seguire la squadra, con un’organizzazione già attiva da lunedì per garantire una presenza massiccia e compatta nel settore ospiti. Lo riporta stamani La Nazione.