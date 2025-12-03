Dopo un mese di stop, Gosens può rientrare con il Sassuolo: il punto sulle sue condizioni
Cresce l’ottimismo sul fronte Robin Gosens e su un suo possibile rientro già contro il Sassuolo, si legge sul Corriere dello Sport. L'ex Atalanta ha messo nel mirino i neroverdi per tornare finalmente a disposizione. Si sta allenando a pieno regime col gruppo e farà il possibile per essere presente a Reggio Emilia.
Una speranza concreta ma non ancora certa: nei prossimi giorni Paolo Vanoli cercherà di capire se le condizioni del giocatore legittimino la sua presenza al Mapei Stadium. Entro breve sarà tutto più chiaro, magari proprio nella conferenza stampa di venerdì in cui il tecnico viola farà chiarezza sulle sue scelte.
