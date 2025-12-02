Braglia sulla salvezza: "La vedo dura, non ha giocatori abituati a lottare"
Le statistiche condannano la Fiorentina alla Serie B, nessuna squadra è riuscita a salvarsi dopo 13 giornate senza vittorie nell'epoca dei tre punti a vittoria. In merito all'argomento salvezza Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre, ha parlato a TMW Radio nel corso di "Maracanà". Ecco le sue parole: "La vedo dura si possa salvare. Ha i giocatori migliori rispetto ad altre lì in basso, ma non sono abituati a lottare per certi tipi di traguardi. Anche i giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea. Ti ritrovi in una posizione pesantissima per chiunque".
