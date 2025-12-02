Primavera: Atzeni e Acatullo squalificati per l'infuocato finale di Fiorentina-Sassuolo
Arrivano le decisioni del giudice sportivo relativo alle gare del campionato Primavera. Dopo l'1-1 a tempo scaduto del Sassuolo ai danni della Fiorentina due giocatori pagano le conseguenze del finale incandescente, rimediando una giornata di squalifica, Acatullo tra i neroverdi e Atzeni tra i viola. Ecco le motivazioni contenute nel comunicato che riporta anche una sanzione di 200 euro per il Sassuolo ("per avere i propri sostenitori, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria") e l'ammonizione del tecnico Bigica.
"SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ACATULLO Cristian (Sassuolo): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti degli avversari alimentando un clima di tensione.
ATZENI Davide (Fiorentina): per avere, al termine della gara, a seguito delle provocazioni dei sostenitori della squadra avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di quest'ultimi".
Tra i giocatori delle altre squadre squalificati Daniel Mikolajewski del Parma per ben 5 giornate (per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un violento calcio allo stinco un calciatore della squadra avversaria; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva reiteratamente un'espressione offensiva al Direttore di gara), Lorenzo Carvalho per due giornate per aver offeso l'arbitro e per 1 ciascuno Federico Ribello del Cesena e Andrea Zilio della Cremonese (unico per somma di ammonizioni).
