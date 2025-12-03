Vanoli rifà la Viola, il Corriere dello Sport: "4-3-2-1 possibile già a Reggio Emilia"

Vanoli in questi giorni al Viola Park sta provando la difesa a 4, si legge sul Corriere dello Sport. Linea a quattro a protezione di De Gea e poi tutto il resto che non è meno importante, perché oltre che di maggior solidità la Fiorentina ha bisogno anche di più qualità per sostenere Kean e migliorare il rendimento offensivo fermo adesso ad appena 10 gol.

Va escluso il 4-2-3-1 non essendoci in rosa esterni offensivi di ruolo dopo la scelta tecnica e di mercato della scorsa estate, così diventano due le soluzioni possibili e difatti Vanoli ci ha messo mano evitando però di modificare subito la squadra nella struttura in modo così radicale: 4-3-2-1 che si può trasformare in rombo nel mezzo e aumentando il peso là davanti.

Dodo e Gosens tornano a fare i terzini come con Palladino. Tre centrocampisti nel mezzo, e infine l’attacco con due trequartisti e qui torna in ballo lo stesso Fagioli (Fazzini o Dzeko in versione 10 in alternativa) accanto a Gudmundsson per lasciare unico ma non solitario attaccante Kean.