La Fiorentina lancia un appello ai tifosi e abbassa i prezzi per la gara casalinga con l'Hellas
Un appello ai fiorentini, nel momento più difficile della stagione e alla vigilia di un dicembre thrilling, quando la squadra affronterà in serie Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese, cinque partite destinate a scrivere un pezzo di destino viola. Dopo l’«abbiamo bisogno di voi» urlato al megafono da Dzeko ai tifosi nel curvino di Bergamo, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è tornato sul concetto: i viola chiamano a raccolta la città, in una sorta di patto per la salvezza.
Per far ciò la società viola, da parte sua, ha abbassato i prezzi per la prossima gara al Franchi contro il Verona (50% di sconto per i possessori della Viola Card e prezzi stracciati in Maratona per i tesserati delle scuole calcio e i loro accompagnatori): l’obiettivo, come detto, è riempire lo stadio e sentire la spinta della città nel momento di massima necessità. Il resto lo dovrà fare la fragile squadra di Vanoli. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati