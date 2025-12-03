La Fiorentina lancia un appello ai tifosi e abbassa i prezzi per la gara casalinga con l'Hellas

Un appello ai fiorentini, nel momento più difficile della stagione e alla vigilia di un dicembre thrilling, quando la squadra affronterà in serie Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese, cinque partite destinate a scrivere un pezzo di destino viola. Dopo l’«abbiamo bisogno di voi» urlato al megafono da Dzeko ai tifosi nel curvino di Bergamo, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è tornato sul concetto: i viola chiamano a raccolta la città, in una sorta di patto per la salvezza.

Per far ciò la società viola, da parte sua, ha abbassato i prezzi per la prossima gara al Franchi contro il Verona (50% di sconto per i possessori della Viola Card e prezzi stracciati in Maratona per i tesserati delle scuole calcio e i loro accompagnatori): l’obiettivo, come detto, è riempire lo stadio e sentire la spinta della città nel momento di massima necessità. Il resto lo dovrà fare la fragile squadra di Vanoli. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.