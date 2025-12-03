Dzeko si salva, niente multa: nessun insulto o intimidazione e neanche squalifica

Come riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarà nessuna ammenda né squalifica per Dzeko, dopo i fatti di Bergamo, quando l’attaccante bosniaco aveva impugnato il megafono e parlato a cuore aperto alla curva viola in trasferta. «Abbiamo bisogno di voi» il succo del suo discorso, accolto dagli applausi della tifoseria. Il tutto alla presenza degli ispettori federali della Procura che, da bordo campo, non hanno ravvisato violazioni del codice di giustizia sportiva. Niente intimidazione, niente insulti, dunque niente multa né squalifica.