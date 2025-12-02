Il consiglio di Sarri: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine"

Maurizio Sarri a due giorni dalla sconfitta a Milano contro i rossoneri anche a causa di un rigore non concesso alla sua Lazio che ha reso il finale incandescente ai microfoni di Sport Mediaset lancia un appello per evitare le scene viste a San Siro: "Bisogna azzerare e pensare alla prossima, senza crearsi alibi di arbitraggio e cose varie. Abbiamo fatto una gara di discreto livello contro una squadra forte.

Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto, perché così si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte" le sue parole alla vigilia della Coppa Italia proprio contro il Milan.