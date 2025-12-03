FirenzeViola Il ciclo che può dare la svolta: un dicembre di fuoco tra un campionato da salvare e una Conference da correggere

La Fiorentina arriva al bivio della stagione con le spalle al muro e un calendario che, per una volta, offre più opportunità che alibi. Da sabato inizierà quel ciclo di partite che può cambiare tutto: una striscia fitta, senza incroci contro le big, che rappresenta l’occasione più concreta per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dell’ultimo posto in classifica. È il momento della verità, quello in cui smettere di guardare gli altri e iniziare finalmente a guardare avanti. La squadra di Vanoli non può più permettersi passi falsi. Fin qui il cammino è stato disastroso, la classifica implacabile, l’autostima ai minimi.

Ma proprio nel fondo della classifica può nascere la scintilla: ecco perché questo ciclo diventa un esame di maturità, un passaggio obbligato per dimostrare di avere ancora il destino nelle proprie mani. Sassuolo, Verona, Udinese, Parma, Cremonese: nessuna corazzata, nessun ostacolo proibitivo, ma avversarie che corrono, lottano e che hanno già dimostrato di saper ferire. Per la Fiorentina, però, il vero pericolo sarebbe tradire sé stessa ancora una volta. Servono identità, coraggio e continuità: senza, nemmeno un calendario favorevole potrà bastare.

Nel mezzo, due impegni europei che pesano. La Conference League, complice le due sconfitte consecutive, si è improvvisamente complicata. Per evitare il playoff serviranno sei punti, e serviranno ora. Anche qui non ci sarà margine d’errore, perché una qualificazione diretta è ancora possibile, ma soltanto a patto di ritrovare ritmo, personalità e un minimo di fiducia. Il destino della Fiorentina passerà da questo dicembre di fuoco. O sarà svolta, o sarà un inverno gelido da cui sarà difficile riemergere.

I prossimi impegni della Fiorentina:

Sassuolo-Fiorentina, sabato 6 dicembre alle 15:00

Fiorentina-Dynamo Kiev giovedì 11 dicembre alle 18:45

Fiorentina-Hellas Verona, domenica 14 dicembre alle 15:00

Losanna-Fiorentina, giovedì 18 dicembre alle 21:00

Fiorentina-Udinese, domenica 21 dicembre alle 18:00

Parma-Fiorentina, sabato 27 dicembre alle 12:30

Fiorentina-Cremonese, domenica 4 gennaio 2026 alle 15:00