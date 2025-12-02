Il centro sportivo "Davide Astori" al Rugby: consegnate le chiavi, il 9 le tribune

vedi letture

Terminati gli interventi di riqualificazione il Centro Davide Astori è stato consegnato, ieri, all'Unione Rugby Firenze e al Firenze Rugby 1931 che giocheranno qui le partite di campionato fino al termine dei lavori allo stadio Padovani. "Una giornata importate perché ridiamo vita ad uno spazio chiuso da tempo - ha sottolineato l'assessoraallo sport del Comune di Firenze Perini - e, come è emerso dal sopralluogo di venerdì scorso della quinta commissione del consiglio comunale, garantiamo all'Unione Rugby Firenze a Firenze Rugby 1931 di poter disputare le partite in un campo in erba naturale, vicino alla loro 'casa', l’impianto Padovani - Stadio Mario Lodigiani".

Il centro sportivo intitolato al capitano viola, realizzato da Acf Fiorentina negli anni 2010-2012, era tornato all’amministrazione comunale nel marzo scorso. Il primo intervento ha riguardato la realizzazione di un impianto di illuminazione che rispettasse gli standards previsti sia dal regolamento tecnico delle federazione italiana rugby per l'attività agonistica nazionale che dalle norme Coni per l’impiantistica sportiva per l'attività agonistica a livello nazionale. Sono stati installati proiettori a led ad alta efficienza su quattro torri faro sistemate sui lati lunghi dell’area di gioco. Il sistema di illuminazione previsto prevede l’utilizzo di proiettori innovativi di illuminazione Led specifici per campi da gioco in grado di offrire alta qualità della luce, gestione termica efficiente e lunga durata di vita. Le quattro torri faro sono alte 25 metri, ciascuna avrà otto proiettori a led. Nell'intervento sono previste le opere di risistemazione edile ed impiantistica degli spogliatoi.

"Sono stati consegnati anche gli spogliatoi mentre il 9 dicembre saranno montate al Centro Astori le tribune che prima erano al Padovani- ha ricordato l'assessora - la direzione servizi tecnici ha fatto un grandissimo lavoro per garantire una 'casa', sia pure provvisoria al rugby fiorentino. Al Padovani sono terminati i lavori di demolizione, contiamo di fare partire entro la fine dell'anno, massimo gennaio 2026, quelli per allestire la nuova tribuna da circa 4mila posti. Questo intervento durerà tra i 12 e i 15 mesi".

"Grande soddisfazione per la consegna dell’impianto Astori - ha commentato Stefano Di Puccio, presidente del Firenze Rugby 1931 - ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare l’assessora Perini, ma anche i tecnici e i dirigenti per quanto fatto per poter continuare l’attività sportiva in attesa che vengano completati i lavori allo storico campo Padovani, la casa del rugby fiorentino. Dunque questo bellissimo nuovo campo da rugby non è un punto di arrivo ma una partenza per la nostra società. Ricordo che il Firenze Rugby 1931, ex Cus Firenze, è da sempre un punto di riferimento per il tutto il movimento rugbistico fiorentino, ma anche metropolitano che fornisce atleti alle varie nazionali per ogni categoria. Sarà uno stimolo in più per raggiungere ancora prestigiosi risultati sportivi”.