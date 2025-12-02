Il suggerimento di Sarri: "Mettete la postazione Var lontano dalle panchine"

vedi letture

A due giorni da Lazio-Milan di Coppa Italia (e tre dopo Milan-Lazio di campionato), Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, tornando sul rigore non concesso a San Siro sabato sera, episodio chiacchieratissimo avvenuto in pieno recupero di una gara vinta 1-0 dai rossoneri: "Bisogna azzerare e pensare alla prossima, senza crearsi alibi di arbitraggio e cose varie. Abbiamo fatto una gara di discreto livello contro una squadra forte. L'unica cosa è che la scena che ho visto mi fa venire in mente un suggerimento, mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine, perché così si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte".



Senza pressioni esterne?

"L'arbitro deve andare a prendere una decisione e la deve prendere in una tranquillità diversa da quella che ho visto".

"Sì, abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi abbiamo avuto un quarto d'ora di sbandamento dopo il gol subito, ma in generale abbiamo fatto una buona partita. Il Milan è forte, ha la capacità di vincere in diversi modi, è un avversario difficile".

La Coppa Italia è un obiettivo?

"Bisogna andare turno per turno, pensando una partita alla volta e non facendo progetti di lungo periodo. La formula a me non piace, la ritengo la manifestazione più anti-democratica di Europa. Sarebbe bellissimo vedere ad agosto, invece delle solite tournée, delle gare tra le squadre di Serie C e quelle di Serie A, possibilmente in casa di chi gioca la Lega Pro per dare una grande mano alla base del calcio italiano per andare avanti".