La Juventus è la prima squadra ai quarti di Coppa Italia: 2-0 all'Udinese

La Juventus di Luciano Spalletti ottiene una meritata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia superando l’Udinese con un gol per tempo e una prestazione convincente per solidità, personalità e organizzazione. Nel primo tempo i bianconeri dominano e sfiorano il vantaggio con un ispirato Yildiz, protagonista di due conclusioni pericolose. Spalletti presenta per la prima volta la difesa a quattro, passando al 4-2-3-1, scelta che dà subito equilibrio e spinta offensiva. Il gol del vantaggio arriva grazie a una rapida azione sulla destra: McKennie sfonda sulla fascia e crossa teso in area, dove Palma devia sfortunatamente nella propria porta tentando di anticipare David. Prima dell’intervallo il canadese trova anche un gol spettacolare da posizione defilata, ma l’azione viene annullata per una possibile irregolarità, nonostante restino dubbi sulla posizione di Palma.

Nella ripresa i ritmi calano e l’Udinese prova a reagire, ma la Juve controlla senza affanni. È ancora un episodio a indirizzare la gara: Palma colpisce il piede di Cabal in area, il VAR interviene e concede il rigore. Locatelli, appena entrato e alla sua presenza numero 201, trasforma con sicurezza per il 2-0. Nel finale gli ingressi di Openda, Conceição e João Mario rendono pericolose le ripartenze e il belga segna anche il tris, poi annullato per fuorigioco. Finisce 2-0, la Juventus affronterà ai quarti la vincente di Atalanta-Genoa.