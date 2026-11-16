Alle 18.15 Italia U.21-Belgio: le formazioni ufficiali, Comuzzo titolare
Alle 18.15 l'Italia Under 21 di baldini sfida il Belgio per la seconda amichevole di questo ciclo di impegni. Il ct fa girare la rosa dei convocati rispetto alla gara con la Francia, portiere compreso, ma Comuzzo resta un punto fermo. Ecco le formazioni ufficiali:
ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio.
A disposizione: Palmisani, Mascardi, Mane, D'Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina.
Allenatore: Baldini.
BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger.
A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville.
Allenatore: Swerts.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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