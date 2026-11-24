Viola Park, ieri un nuovo incontro tra la Fiorentina e le tante società affiliate

Il tempo trascorso insieme ha consentito di condividere idee, strategie e azioni concrete per coltivare giovani giocatori e giocatrici di valore e di valori

“Come creare un modello di Scuola calcio a misura di bambino. Strategie vincenti in campo e fuori”: questo il titolo del primo incontro formativo per le Società Affiliate della Fiorentina. Ieri pomeriggio Alessandro Crisafulli, fondatore di Scuola Genitori Sportivi, ha incontrato staff tecnici di tutta Italia all’interno del Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park per approfondire un tema di fondamentale importanza per chi lavora con i piccoli sportivi, come dare vita ad un contesto adatto allo sviluppo dell’atleta e allo stesso tempo a quello del/lla bambino/a. Il tempo trascorso insieme ha consentito di condividere idee, strategie e azioni concrete per coltivare giovani “giocatori e giocatrici di valore e di valori”, trasformando ogni atleta in un vero e proprio progetto.

Condivisione di un approccio costruttivo

Attraverso vignette, video e il confronto diretto in aula, è stata tracciata la figura di allenatore che sia un po' “POETA”: Psicologo, nonché Osservatore, sicuramente Educatore e Tecnico ma anche Animatore… capace di impostare un ambiente accogliente e inclusivo che possa agevolare la crescita della persona oltre che dell’atleta. Il fitto scambio di pareri e visioni nell’incontro di questo 23 Novembre al Rocco B. Commisso Viola Park ha consentito la condivisione di un approccio costruttivo che le Affiliate declineranno nelle proprie esperienze professionali, inserendo questo tassello nell’ampio Modello formativo della Fiorentina che adottano giorno dopo giorno con le squadre di giovani promesse.