Fine settimana positivo per le giovanili della Fiorentina: risultati e marcatori

Nel week end la Primavera ha vinto di misura a Monza mentre l'Under 18 ha battuto per 3-2 l'Atalanta al Viola Park. Vittorie esterne per U16 e U15 con la Juve Stabia. Ecco di seguito risultati e marcatori:

PRIMAVERA: Monza - Fiorentina 0 - 1

Marcatore: Jallow

UNDER 18: Fiorentina - Atalanta 3 - 2

Marcatori: Giannoni (2), Clarizia

UNDER 17: Fiorentina - Napoli 3 - 4

Marcatori: Paris, Gobbo, Ajighevi

UNDER 16: Juve Stabia - Fiorentina 0 - 2

Marcatori: Musah, Picardi

UNDER 15: Juve Stabia - Fiorentina 1 - 3

Marcatori: autogol Ambrosio, Andrejic, Canu

UNDER 14: Carrarese - Fiorentina 1 - 5

Marcatori: Di Nuzzo (2), Fommei, Franchi, Venturi

UNDER 13: Carrarese - Fiorentina 0 - 0