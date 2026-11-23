Fine settimana positivo per le giovanili della Fiorentina: risultati e marcatori
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Nel week end la Primavera ha vinto di misura a Monza mentre l'Under 18 ha battuto per 3-2 l'Atalanta al Viola Park. Vittorie esterne per U16 e U15 con la Juve Stabia. Ecco di seguito risultati e marcatori:
PRIMAVERA: Monza - Fiorentina 0 - 1
Marcatore: Jallow
UNDER 18: Fiorentina - Atalanta 3 - 2
Marcatori: Giannoni (2), Clarizia
UNDER 17: Fiorentina - Napoli 3 - 4
Marcatori: Paris, Gobbo, Ajighevi
UNDER 16: Juve Stabia - Fiorentina 0 - 2
Marcatori: Musah, Picardi
UNDER 15: Juve Stabia - Fiorentina 1 - 3
Marcatori: autogol Ambrosio, Andrejic, Canu
UNDER 14: Carrarese - Fiorentina 1 - 5
Marcatori: Di Nuzzo (2), Fommei, Franchi, Venturi
UNDER 13: Carrarese - Fiorentina 0 - 0
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