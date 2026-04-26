Under-17, Fiorentina-Bari: i viola vincono 1-0 e finiscono secondi, ora le finali

Under-17, Fiorentina-Bari: i viola vincono 1-0 e finiscono secondi, ora le finali
Oggi alle 19:20Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Under-17 di Stefano Guberti ha chiuso con una vittoria la prima fase del campionato. Nell’ultima giornata, al Viola Park, Fiorentina-Bari finisce 1-0. La rete decisiva arriva all’ora di gioco con Lucci. Con questo successo la Fiorentina chiude a 58 punti, gli stessi dell’Empoli, che però vince il girone grazie agli scontri diretti a favore. Viola che accedono alle fasi finali da seconda classificata, con le graduatorie di merito in fase di definizione poi sarà ufficializzato il tabellone della fase a eliminazione diretta.