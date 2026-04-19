Under-18 a valanga sul Frosinone: 4-0. La zona playoff è ad un passo

Under-18 a valanga sul Frosinone: 4-0. La zona playoff è ad un passo
Oggi alle 19:20Giovanili
di Redazione FV

Successo netto al Viola Park per la Fiorentina Under-18 guidata da mister Capparella, che supera il Frosinone con un convincente 4-0 e sale a 47 punti in classifica, portandosi a una sola lunghezza dalla zona playoff. Gara indirizzata già nel primo tempo: i viola trovano tre reti in appena 19 minuti, con la doppietta lampo di Croci tra il 7’ e l’11’, seguita dal gol di Pietropaolo prima del ventesimo. Nel finale è Pirrò a mettere il sigillo definitivo. Il Frosinone si vede poco, limitandosi a rare conclusioni neutralizzate senza problemi dal portiere viola Magalotti.