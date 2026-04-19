Under-18 a valanga sul Frosinone: 4-0. La zona playoff è ad un passo
Successo netto al Viola Park per la Fiorentina Under-18 guidata da mister Capparella, che supera il Frosinone con un convincente 4-0 e sale a 47 punti in classifica, portandosi a una sola lunghezza dalla zona playoff. Gara indirizzata già nel primo tempo: i viola trovano tre reti in appena 19 minuti, con la doppietta lampo di Croci tra il 7’ e l’11’, seguita dal gol di Pietropaolo prima del ventesimo. Nel finale è Pirrò a mettere il sigillo definitivo. Il Frosinone si vede poco, limitandosi a rare conclusioni neutralizzate senza problemi dal portiere viola Magalotti.
Pubblicità
Giovanili
E' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commissodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 E' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commisso
Copertina
Alberto PolverosiA Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...
Luca CalamaiQuattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com