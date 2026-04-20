Colpaccio Primavera, cade l'U17: i risultati del weekend del settore giovanile viola
Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha fatto come al solito il recap dei risultati di tutto il suo settore giovanile, fino alla scuola calcio. Questi i tabellini, con annessi marcatori, dell'ultimo weekend di gare:
PRIMAVERA: Juventus – Fiorentina 1 – 2
Marcatori: Sadotti, Conti
UNDER 18: Fiorentina – Frosinone 4 – 0
Marcatori: Croci (2), Pietropaolo, Pirro’
UNDER 17: Roma – Fiorentina 4 – 1
Marcatore: Casamenti
UNDER 17 FEMMINILE: Pineto – Fiorentina 1 – 1
Marcatrice: Liriti
UNDER 16: Fiorentina – Napoli 5 – 0
Marcatori: Barzagli (2), Savino, Cecchini, Pera Garrido
UNDER 15: Fiorentina – Napoli 2 – 1
Marcatori: Picardi, Musah
UNDER 15 FEMMINILE: Sassuolo – Fiorentina 2 – 4
Marcatrici: Eccher, Lodi, Gori (2)
UNDER 14: Cesena – Fiorentina 1 – 3 (TEST MATCH)
Marcatori: Canu (3)
UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Rinascita Doccia 2 – 0
Marcatrici: Ghelli, Teluka
UNDER 13: Cesena – Fiorentina 2 – 1 (TEST MATCH)
UNDER 12: Cesena – Fiorentina 6 – 7 (TEST MATCH)
UNDER 10: Fiorentina – San Michele Cattolica Virtus 0 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 10: Sancat – Fiorentina 1 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Fiorentina – CS Lebowski 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 9: Grassina – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Fiorentina – Barberino 4 – 0 (Risultato FIGC)
UNDER 8: Limite e Capraia – Fiorentina 4 – 4 (Risultato FIGC)
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