Colpaccio Primavera, cade l'U17: i risultati del weekend del settore giovanile viola

Colpaccio Primavera, cade l'U17: i risultati del weekend del settore giovanile violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:55Giovanili
di Redazione FV

Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha fatto come al solito il recap dei risultati di tutto il suo settore giovanile, fino alla scuola calcio. Questi i tabellini, con annessi marcatori, dell'ultimo weekend di gare:

PRIMAVERA: Juventus – Fiorentina 1 – 2

Marcatori: Sadotti, Conti

UNDER 18: Fiorentina – Frosinone 4 – 0

Marcatori: Croci (2), Pietropaolo, Pirro’

UNDER 17: Roma – Fiorentina 4 – 1

Marcatore: Casamenti

UNDER 17 FEMMINILE: Pineto – Fiorentina 1 – 1

Marcatrice: Liriti

UNDER 16: Fiorentina – Napoli 5 – 0

Marcatori: Barzagli (2), Savino, Cecchini, Pera Garrido

UNDER 15: Fiorentina – Napoli 2 – 1

Marcatori: Picardi, Musah

UNDER 15 FEMMINILE: Sassuolo – Fiorentina 2 – 4

Marcatrici: Eccher, Lodi, Gori (2)

UNDER 14: Cesena – Fiorentina 1 – 3 (TEST MATCH)

Marcatori: Canu (3)

UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Rinascita Doccia 2 – 0

Marcatrici: Ghelli, Teluka

UNDER 13: Cesena – Fiorentina 2 – 1 (TEST MATCH)

UNDER 12: Cesena – Fiorentina 6 – 7 (TEST MATCH)

UNDER 10: Fiorentina – San Michele Cattolica Virtus 0 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 10: Sancat – Fiorentina 1 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 9: Fiorentina – CS Lebowski 4 – 0 (Risultato FIGC)

UNDER 9: Grassina – Fiorentina 0 – 3 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Fiorentina – Barberino 4 – 0 (Risultato FIGC)

UNDER 8: Limite e Capraia – Fiorentina 4 – 4 (Risultato FIGC)