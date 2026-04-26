FirenzeViola Salvezza a un passo, futuro da scrivere: cosa resta davvero al campionato della Fiorentina?

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E adesso, che senso ha questo campionato per la Fiorentina? Quando la paura si attenua e la salvezza smette di essere un miraggio per diventare una prospettiva concreta, cambia tutto. Cambia il peso delle partite, cambia lo sguardo sul futuro, cambia perfino il modo di stare in campo. Non è più solo questione di restare a galla (ormai le paure della retrocessione sono terminate): è semmai il momento di capire cosa lasciare in eredità a questa stagione balorda e, soprattutto, cosa portarsi dietro nella prossima.

La matematica che avvicina la salvezza

Tutto resta legato ai numeri, che anche dopo l’ultimo turno hanno fatto un piccolo ma significativo passo verso la permanenza in Serie A. La quota salvezza matematica, oggi, è 41 punti — un numero comunque destinato a scendere — e, tolte Pisa e Verona ormai vicinissime alla retrocessione, sono ancora sei le squadre coinvolte nella corsa per evitare il 18° posto. Lo 0-0 contro il Sassuolo ha allargato a 9 punti il margine sulla terzultima, la Cremonese. Con quattro partite ancora da giocare e 12 punti disponibili, il traguardo potrebbe arrivare già nella trasferta contro la Roma: un pareggio potrebbe bastare, a condizione che la squadra di Giampaolo perda contro la Lazio. In quel caso il vantaggio salirebbe a +10 con tre gare residue. Se invece la Cremonese dovesse pareggiare, servirebbe una vittoria viola per chiudere i conti; in caso contrario, il discorso si sposterebbe alla sfida col Genoa del 10 maggio. In ogni caso, le proiezioni parlano chiaro: la quota salvezza, basata sull’andamento medio, si aggira intorno ai 32 punti.

Sperimentare il futuro: tattica e baby

E allora, intravista la meta, il campionato diventa un terreno di prova. Le ultime quattro giornate possono essere vissute con maggiore leggerezza, trasformandosi in un laboratorio utile per il domani. In attesa del rientro di uno tra Kean e Piccoli, l’esperimento di Gudmundsson da prima punta ha dato segnali alterni ma nel complesso positivi: facile immaginare - in caso di ennesimo forfait di entrambe le punte - una sua conferma anche contro la Roma, nel primo dei tre big match finali insieme a Juventus e Atalanta. Sullo sfondo resta poi il tema dei giovani: Paolo Vanoli ha chiarito di essere stato frainteso dopo le parole di Lecce ("Non voglio sentir parlare di giovani in campo" aveva detto lunedì scorso), ma l’occasione è troppo importante per non essere colta. Nei prossimi 360' potrebbe dunque esserci realmente spazio per nuovi volti, per qualche debutto, per segnali concreti in vista della prossima stagione. Perché salvarsi conta, ma costruire è ciò che fa davvero la differenza.