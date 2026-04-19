Vittoria sul Napoli e 3° posto: l'Under-15 chiude al meglio la regular season
La Fiorentina Under-15 chiude la regular season con un successo per 2-1 sul Napoli, deciso dalle reti di Picardi e Musah. La squadra guidata da mister Balestracci conclude così il campionato nel migliore dei modi, imponendosi con una prova solida e convincente. Dopo un buon avvio degli azzurri, i viola prendono in mano la gara e sbloccano il risultato al 18’ con Picardi. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio, firmato da Musah con un preciso colpo di testa.
Nella ripresa la Fiorentina gestisce il vantaggio senza particolari rischi per gran parte del tempo, finché nel finale il Napoli prova a riaprire la partita con Abbruzzese, accorciando le distanze. Il gol, però, non basta a cambiare l’esito dell’incontro. Grazie a questa vittoria, i gigliati salgono al terzo posto con 51 punti e si preparano ad affrontare i playoff.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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