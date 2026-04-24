Primavera, Galloppa: "Presa la vetta dobbiamo avere la motivazione di chiudere davanti"

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Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club viola toccando svariate tematiche in vista della sfida che attende il club gigliato lunedì contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla crescita di Gabriele Conti: "Gabriele l'avevo sentito in estate e avevo dubbi sul fatto che lui volesse tornare in Primavera dopo aver giocato con i grandi. Mi aspettavo un apporto maggior sin da subito, con lui sono stato molto duro. Il cambiamento l'ha fatto da gennaio in poi, sta capendo che deve metterci qualcosa in più. Grandissimo merito suo che si sta dimostrando un ragazzo eccezionale".

Sulla sfida al Monza: "Lunedì mi aspetto un Monza libero di testa perché ha poco da perdere. Faranno una pressione più alta rispetto a come hanno sempre fatto con noi in questi anni. Mi aspetto una gara a ritmi alti e una squadra più spregiudicata. Noi dobbiamo essere pronti in entrambi i casi. Adesso che abbiamo riagguantato la vetta dobbiamo avere una motivazione altissima di chiudere li davanti":