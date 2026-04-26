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Vanoli concede due giorni di libertà alla squadra: viola a lavoro da mercoledì
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Dopo il pareggio di oggi contro il Sassuolo, la Fiorentina godrà di due giorni di libertà in vista della prossima sfida di campionato, quella in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico contro la Roma (fischio d'inizio alle 20:45). Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Paolo Vanoli ha concesso alla sua squadra 48 ore di stop dalle sedute al Viola Park, con De Gea e soci che dunque torneranno a lavorare a Bagno a Ripoli mercoledì.
Da valutare alla ripresa le condizioni dei tanti acciaccati (in tutto cinque, più il lungodegente Lamptey) che oggi hanno saltato il mach coi neroverdi.
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