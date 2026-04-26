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Vanoli concede due giorni di libertà alla squadra: viola a lavoro da mercoledì

Vanoli concede due giorni di libertà alla squadra: viola a lavoro da mercoledìFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:25Primo Piano
di Redazione FV
fonte a cura di Luciana Magistrato

Dopo il pareggio di oggi contro il Sassuolo, la Fiorentina godrà di due giorni di libertà in vista della prossima sfida di campionato, quella in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico contro la Roma (fischio d'inizio alle 20:45). Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Paolo Vanoli ha concesso alla sua squadra 48 ore di stop dalle sedute al Viola Park, con De Gea e soci che dunque torneranno a lavorare a Bagno a Ripoli mercoledì.

Da valutare alla ripresa le condizioni dei tanti acciaccati (in tutto cinque, più il lungodegente Lamptey) che oggi hanno saltato il mach coi neroverdi.