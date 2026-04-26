Live Fiorentina-Sassuolo 0-0, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

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14.30 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

14.28 - Fiorentina e Sassuolo non si fanno male e si dividono la posta in gioco pareggiando senza reti. Viola che sono ora a +9 dalla Cremonese terzultima, manca ormai solo l'aritmetica per la salvezza.

90' +5' - FINISCE QUI! Fiorentina e Sassuolo non si fanno male e pareggiano al Franchi.

90' +4' - Ndour! L'ultima occasione è un tiro dalla distanza bloccato da Turati.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Doppio cambio nel Sassuolo: fuori Laurienté e Matic, dentro Vranckx e Moro.

88' - Comuzzo a un passo dal gol! Bel tiro dalla distanza del centrale che finisce fuori di pochissimo.

84' - Azione bellissima di Fagioli che stoppa un pallone non facile e ne salta due prima di calciare alto sopra la porta di Turati.

82' - Ancora Gudmundsson pericoloso dopo uno scambio con Fabbian, il suo tiro però viene deviato in corner.

81' - Giallo per Laurienté che ferma una ripartenza di Ndour.

79' - Proprio Fabbian colpisce di testa tutto solo a centro area, sparando però fuori da buona posizione.

78' - Gudmundsson spreca una buona occasione calciando male dal limite dopo una bella spizzata di Fabbian.

75' - E infatti arriva il CAMBIO PER LA FIORENTINA: dentro Comuzzo al posto di Balbo.

75' - Problemi per Balbo che chiede l'intervento dello staff medico. Difficile riesca a continuare.

74' - Doppio cambio nel Sassuolo: dentro Nzola e Fadera, fuori Pinamonti e Koné.

73' - Gudmundsson in fuorigioco da due passi non era riuscito a mettere in rete per un miracolo di Turati. Sarebbe comunque stato tutto irregolare.

67' - Mandragora molto polemico all'indirizzo di Vanoli, che gli va incontro e cerca un chiarimento con il centrocampista sostituito.

66' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Harrison e Mandragora, dentro Fazzini e Fabbian.

65' - Cambio nel Sassuolo: dentro Lipani per Volpato.

63' - Ennesima occasione per il Sassuolo con Volpato che dribbla Ranieri e calcia, trovando una deviazione da parte di Rugani in corner.

62' - Rugani mura su Thorsvedt, ma ora il Sassuolo sta mettendo in apprensione la difesa della Fiorentina.

61' - Volpato con il destro impegna De Gea dalla distanza, para il portiere viola.

58' - Palo di Pinamonti! Palla tagliata di Laurienté, con l'attaccante che anticipa Balbo e tocca non trovando il gol per pochissimo con De Gea immobile.

57' - Giallo per Mandragora che ferma con le cattive Laurienté.

57' - Tiro di Mandragora dalla distanza che trova la porta ma Turati è attento e blocca facilmente.

56' - Pinamonti prova un eurogol al volo ma colpisce male, palla sul fondo.

54' - Turati salva su Dodo! Il tiro del brasiliano parte bene dal limite, ma il portiere neroverde è attento e si allunga bloccando in due tempi.

50' - Clamorosa occasione Fiorentina! Ranieri salva su un corner e lancia il contropiede con Dodo lanciato da solo verso Turati. Il brasiliano arriva in area e tocca all'indietro con Solomon che anticipa Ranieri e tocca per Gudmundsson, il cui tiro viene parato con il petto da Turati in uscita.

49' - Balbo ferma Pinamonti in area dopo un cross pericoloso dalla sinistra.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +1' - Ci prova Ndour dalla distanza ma calcia altissimo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

42' - Un aggancio strepitoso di Gudmundsson propizia un'azione in area Sassuolo, con Mandragora fermato in corner.

40' - Harrison mastica una conclusione dopo una respinta corta di Turati: palla fuori.

35' - Altra occasione viola, stavolta Harrison calcia (male) e Gudmundsson prova a metterci il tacco ma il pallone finisce a Turati.

32' - Cosa si è mangiato Solomon! Altro pallone messo in mezzo da Harrison, Gudmundsson tocca e il pallone finisce all'israeliano sul secondo palo: la conclusione a botta sicura però termina fuori a lato. Grande occasione per la Fiorentina.

30' - Giallo per Ranieri dopo un fallo su Volpato piuttosto normale. Severo qui l'arbitro con il difensore viola.

29' - Volpato! Buona azione del Sassuolo con Garcia che arriva sul fondo e tocca indietro per il tiro di Volpato che finisce però in curva.

28' - Ci prova da lontanissimo su punizione Mandragora, ma il tiro è debole e finisce fuori non di poco.

26' - Ranieri salva su Volpato che dopo essere entrato in area saltando Balbo aveva calciato con il mancino verso la porta.

25' - Thorsvedt in area riesce a girarsi e calciare con il destro ma conclude altissimo.

20' - Turati para su Gudmundsson! Cross di Dodo che viene colpito di tacco da Gudmundsson, il pallone è lento ma angolato e Turati allungandosi mette in corner.

19' - Harrison prova a replicare il gol di Lecce ma Thorsvedt è attento e mura la conclusione con il mancino.

18' - Bel pallone di Fagioli per Harrison che mette in mezzo un pallone per Ndour, anticipato da Idzes in area.

14' - Rugani legge benissimo un'imbucata per Laurienté e ferma l'azione del Sassuolo in area.

12' - Dalla parte opposta buona occasione per la Fiorentina vanificata da un tiro in curva di Dodo dal limite dell'area.

11' - De Gea salva con i piedi! Dodo perde un brutto pallone, Garcia arriva in area e crossa basso, il pallone viene deviato da Rugani e finisce verso lo specchio della porta dove è attento il portiere viola.

8' - Alza un po' i ritmi del motore il Sassuolo con Dodo che fa buona guardia su Laurienté.

6' - Si riparte dopo un check al VAR sul tocco del difensore neroverde ma non c'è mano.

5' - Gioco fermo per una pallonata presa in faccia da Idzes su cross di Solomon, dopo un'azione nata da una bella sgasata di Dodo.

5' - Pochissime emozioni in questo inizio di gara. La Fiorentina gestisce palla in difesa, il Sassuolo attende sornione.

2' - Primo lancio per Harrison che vince il duello aereo al limite dell'area ma sulla sponda allontana la difesa del Sassuolo.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in divisa viola. Sassuolo in completo bianco.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sassuolo, partita valida per la 34esima giornata di Serie A in programma alle ore 12.30 al Franchi. Punti fondamentali per i viola che contro i neroverdi senza più obiettivi cerca 3 punti che potrebbero sancire la salvezza vista la sconfitta della Cremonese contro il Napoli. Vanoli dovrà far fronte ad un'altra emergenza infortunati ma spera di dare continuità al buon periodo in campionato almeno dal punto di vista dei risultati. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson.

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, Fabbian, Fazzini, Puzzoli, Braschi.

Allenatore: Vanoli.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Frangella, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pedro.

Allenatore: Grosso.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Diretta tv-radio: ore 12:30 - Dazn/Radio FirenzeViola.