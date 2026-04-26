RFV Giorgetti: "C'è una notizia anche migliore del +9. E su Braschi..."

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A caldo dopo il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo, Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola nel post partita per analizzare la sfida: "I ritmi sono stati bassi, se avevamo la pretesa di vedere un'ipotetica sfida tra Vanoli e Grosso abbiamo visto pochino. La Fiorentina forse ha provato a fare qualcosa in più ma per l'ennesima volta in stagione mi sono annoiato a vedere la Fiorentina. La notizia ancora migliore rispetto al +9 sulla Cremonese è che mancano 4 partite alla fine di questo campionato. La squadra è stata brava, tra virgolette, a recuperare e ci stiamo avvicinando alla fine di questa stagione devastante. Sono curioso di vedere come sarà impostata la prossima perché ci sono talmente tante cose da fare che Paratici dovrà fare un lavoro mostruoso. Ci stiamo avviando verso grandi manovre, non so quanti siano gli spazi per poter ricreare qualcosa di ambizioso ma sono convinto che Paratici abbia in testa qualcosa".

Cosa è mancato a Vanoli per non mettere Braschi?

"C'era grande entusiasmo al Franchi quando si è tolto la pettorina all'intervallo. Gudmundsson non ha giocato male e soprattutto io penso una cosa sui giovani. Magari Vanoli avesse avuto il coraggio di metterlo a fine primo tempo Braschi, non per 7-8 minuti perché sono convinto che i giovani non abbiano bisogno di spot ma dello spazio giusto. Poteva entrare nel finale ma qavrebbero lasciato il tempo che trova. Penso che Vanoli non abbia un'opinione di Braschi tale da metterlo dall'inizio".

La gestione Kean?

"Ci si arrampica un po' sugli specchi perché la stagione di Kean è stata abbastanza singolare. Le parole del fratello Giovanni sono state pesanti, quando ha detto che dovrebbe fermarsi 2-3 mesi per recuperare. La Fiorentina invece ha mantenuto un silenzio che io posso anche capire, ma ripeto: menomale che la stagione sta finendo. Questo è stato un altro esempio di mala gestione di un caso che ha creato non pochi problemi alla Fiorentina".