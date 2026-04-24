Caso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare

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Il caso allenatore accende il mondo Fiorentina. Ognuno ha la sua idea. E la difende con grande forza usando i suoi "comunicatori". Uno scenario fastidioso. Da vecchia più che da nuova Fiorentina. Come sono le posizioni in campo? Paratici voleva Maresca. Ma l'ex Chelsea ha chiuso subito la porta- Punta più in alto. Paratici ha provato (e forse sta provando ancora…) a trovare una figura, magari straniera, in grado di accontentare tutti. Ma non c'é riuscito. E allora il responsabile dell'area sportiva viola ha puntato dritto su un emergente, Fabio Grosso. Lo ha accompagnato nei suoi primi passi sa allenatore nelle giovanili della Juve e lo ha continuato a seguire. Il Grosso di Sassuolo può ricordare il Montella di Catania. Anche se le sue idee tattiche sono meno votate all'idea della qualità e del possesso palla.

Ma all'interno della Fiorentina c'é un'altra linea di pensiero. Alcuni dirigenti spingono a palla per la conferma di Vanoli. Un po' perché sono stati loro a sceglierlo, un po' perchè Vanoli salvando la squadra ha fatto un miracolo. Dall'interno della Fiorentina si sostiene la causa Vanoli proponendo raffiche di statistiche. Per rendere ancora più forte la figura dell'attuale allenatore.

Poi, c'é il pensiero dei tifosi viola. Che pare non interessare a nessuno della dirigenza. La stragrande maggiorando dei sostenitori gigliati vorrebbe Maurizio Sarri alla guida della Fiorentina.

Perché è più bravo e affidabile di Grosso e Vanoli, perché ama Firenze e la Fiorentina e perché potrebbe esaltare al massimo le potenzialità del Viola Park. Come finirà^ Lo sapremo presto. La sensazione è che sia in atto una guerra di potere all'interno del club che ha come oggetto la scelta del nuovo tecnico. Chi vincerà? Se non dovesse decidere Paratici si sarebbe in una situazione di totale anomalia. Tipica della Fiorentina. La conferma di Beppe Iachini arrivò contro il parere dell'allora responsabile dell'area sportiva Pradè.

Idea Dragusin

Quando ci sarà l'allenatore partirà anche il mercato giocatori. Di sicuro, arriverà un difensore centrale top. L'ixdea forte è quella di tornare alla carica per Dragusin, corteggiato già in inverno e in uscita dal Tottenham. Il problema è se una Fiorentina senza Coppe può piacerebbe a un simile profilo. Che ricordiamolo ci ha già bocciato pochi mesi fa. In difesa mi aspetto la conferma di Ranieri e Comuzzo mentre pingracic potrebbe partire davanti a una buona offerta economica. La Fiorentina deve fare cassa,.

Fagioli deve restare

Non sono fantasie le voci di un interesse di Milan, Atletico Madrid e Tottenham per il centrocampista viola. Capisco che Fagioli è uno dei pochi giocatori che si è valorizzato in questa disastrosa stagione. Ma non rinuncerei mai a un profilo come il suo. Le squadre si costruiscono partendo anche da un riferimento di valore in mezzo al campo. Fagioli non è un leader caratteriale ma è un leader tecnico. Ha colpi. Ha qualità. e se la prima sfida della nuova Fiorentina sarà quella di riproporre finalmente un calcio divertente che senso avrebbe rinunciaree a uno come Fagioli?