Fiorentina, tutti gli impegni del settore giovanile viola in vista del weekend
Sarà un weekend ricco di impegni quello che attende tutto il mondo Fiorentina. Oltre infatti alla sfida della prima squadra che giocherà domenica alle 12:30 contro il Sassuolo, presso il Rocco B. Commisso Viola Park, andranno in scena le seguenti partite del settore giovanile gigliato:
PRIMAVERA: Fiorentina – Monza, lunedì 27 aprile, ore 17.00
UNDER 15: Fiorentina – Carrarese, domenica 26 aprile, ore 11.00
UNDER 17: Fiorentina – Bari, domenica 26 aprile, ore 15.00
Seguono le partite delle squadre impegnate in trasferta:
PRIMAVERA FEMMINILE: Brescia – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00 stadio “G.P. Siboni” di Bedizzole(BS)
UNDER 14: Sassuolo – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00 campo “Zanti” di San Michele dei Mucchietti (MO)
UNDER 16: Pescara – Fiorentina, lunedì 27 aprile, ore 11.30 @ campo “Poggio degli Ulivi 2” di Città Sant’Angelo(PE) – ANDATA OTTAVI DI FINALE
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