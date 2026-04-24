Fiorentina, tutti gli impegni del settore giovanile viola in vista del weekend

Fiorentina, tutti gli impegni del settore giovanile viola in vista del weekendFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 18:49Giovanili
di Redazione FV

Sarà un weekend ricco di impegni quello che attende tutto il mondo Fiorentina. Oltre infatti alla sfida della prima squadra che giocherà domenica alle 12:30 contro il Sassuolo, presso il Rocco B. Commisso Viola Park, andranno in scena le seguenti partite del settore giovanile gigliato:

PRIMAVERA: Fiorentina – Monza, lunedì 27 aprile, ore 17.00

UNDER 15: Fiorentina – Carrarese, domenica 26 aprile, ore 11.00

UNDER 17: Fiorentina – Bari, domenica 26 aprile, ore 15.00

Seguono le partite delle squadre impegnate in trasferta:

PRIMAVERA FEMMINILE: Brescia – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00 stadio “G.P. Siboni” di Bedizzole(BS)

UNDER 14: Sassuolo – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00 campo “Zanti” di San Michele dei Mucchietti (MO)

UNDER 16: Pescara – Fiorentina, lunedì 27 aprile, ore 11.30 @ campo “Poggio degli Ulivi 2” di Città Sant’Angelo(PE) – ANDATA OTTAVI DI FINALE